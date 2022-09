„Als wären nur Türschilder ausgetauscht worden“

In welche Richtung soll sich die Universität Salzburg in Zukunft weiterentwickeln? Das ist eine Frage, über die sich alle Bewerber für den Rektorposten Gedanken machen müssen. Der Bewerbungsprozess ist in vollem Gange, bis 15. Oktober können Interessierte ihre Unterlagen einreichen. Mit dabei sind auch die vom amtierenden Rektor Hendrik Lehnert. Er will, wie berichtet, eine zweite Amtszeit anhängen.