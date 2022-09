Energiekostenzuschuss: Endspurt beim Feilschen

Nach wochenlangen Verhandlungen soll nun am Mittwoch im Ministerrat der Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert werden. Die Gespräche in der Koalition seien im Finale, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen, für eine Einigung schaut es wohl recht gut aus. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zeigte sich optimistisch, rief aber gleichzeitig dazu auf, „pragmatisch“ zu sein. Der Betrieb von Heizschwammerln dürfte nicht gefördert werden.