„Holiday Grand Prix“

Selbst beim x-ten Besuch bei der Formel 1 in Spielberg staunt man immer wieder aufs Neue. Mit dem Handy werden die Hundertsten Bilder geschossen. Motive, die sich Jahr für Jahr ähneln. PS-Freaks in bunten Outfits verwandeln die überfüllten Campingplätze in eine Art Disney Land. Spielberg macht seinem Spitznamen als „Holiday Grand Prix“ alle Ehre. Früher gastierte die Königsklasse in der Obersteiermark im Juli oder Mitte August, so wie letztes Jahr läutet Spielberg perfekt die Ferienzeit ein. Rambazamba rund um die Uhr, die beschauliche Umgebung mutiert zu einem verrückten Mini-Las-Vegas.