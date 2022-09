Tourismus drängt auf Energiekosten-Ausgleich

So wie andere Betriebe drängen Gastronomen und Hoteliers auf den versprochenen Energiekosten-Ausgleich. Laut Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler ist diese Woche endlich eine Einigung mit den Grünen in Sicht. „Es geht eher nur noch um Symbole, wie den Verzicht auf Heizschwammerln. Die sind eigentlich nur in Ostösterreich ein Thema, ein Verbot geht aber verfassungsrechtlich nicht.“