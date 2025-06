Astronomische Summen! Die Details zum Ronaldo-Deal

93 Tore in 105 Spielen

Seit 2022 ist der Stürmer in der saudischen Liga engagiert. In 105 Pflichtspielen für Al-Nassr gelangen ihm bisher 93 Tore. Ronaldos alter Vertrag wäre Ende Juni ausgelaufen, im Vorfeld gab es Spekulationen, wonach der Altmeister bei einem bei der Klub-WM engagierten Klub unterschreiben könnte. Sein lukratives Abenteuer in der Wüste geht jedoch weiter ...