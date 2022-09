Grazer brachen auch in Salzburger Almhütte ein

Ein brennender Müllcontainer und der Versuch einen Kinderwagen und eine Haupt-Gasleitung in Flammen aufgehen zu lassen sowie in eine Wohnung einzubrechen: Diese Vorfälle vor zehn Tagen nachts in der Grazer Innenstadt sollen alle auf das Konto von zwei jungen Grazern im Alter von 18 und 20 Jahren gehen. Als nach den beiden gefahndet wurde, stellten sich die zwei Männer der Polizei.