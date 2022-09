Mauerwerk weiter top - Wörgl entzaubert Kufstein

Viele herrliche Treffer haben uns die Kicker in der 3. Liga am letzten Wochenende wieder einmal beschert. Aber es ist auch sonst richtig rund gegangen - Fans jubelten am Platz, Trainer konnten die Niederlage ihrer Mannschaft nicht fassen und die ersten Transfers sind angekündigt worden. Im Video gibt es die aktuelle Sendung der 3. Liga.