„Zukunft der Gasversorgung liegt im Süden“

Wir sind aktuell in einer Situation, die uns in den nächsten Monaten in eine dramatische Zukunft führen wird. Einerseits kämpfen wir durch die Pandemie noch immer mit der weltweiten Lieferkettenproblematik. Hinzu kommt der schreckliche Krieg in der Ukraine, der wirtschaftlich gesehen - Stichwort Energiekrise - hauptsächlich ein europäisches Problem ist. Das macht natürlich die Situation für die energieintensive steirische Industrie sehr schwierig. Auf kurz oder lang können wir Produkte unter diesen Energiepreisen am internationalen Markt nicht mehr absetzen.