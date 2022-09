Storchenstation in Tillmitsch droht jetzt das Aus!

Herber Rückschlag für den steirischen Tierschutz: Für kranke und verletzte Vögel ist kein Platz mehr. Die bekannte Storchenstation in Tillmitsch, in der so vielen Tieren das Leben gerettet worden ist, hat per Jänner Aufnahmestopp. Storchenvater Helmut Rosenthaler hat nach den zermürbenden ständigen Konflikten die Kraft nicht mehr - und es fehlt der Platz. Aber die Unterstützungswelle ist eine riesige!