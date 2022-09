Arktis-Eisfläche auf niedrigstem Stand des Jahres

Die Eisfläche in der Arktis hat am 18. September den niedrigsten Stand in diesem Jahr erreicht. Die Eisfläche ist auf 4,67 Millionen Quadratkilometer geschrumpft, bestätigt nun das National Snow and Ice Data Center (NSIDC) der USA. In den vergangenen 16 Jahren wurden die niedrigsten Meereisausdehnungen seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979 gemessen.