„Österreich hat es noch gar nicht realisiert“

Und dennoch ist der ELF-Triumph für Calaycay besonders speziell. „Es sind nicht nur die Titel, die zählen, es sind auch die Leute, mit denen du auf dieser Reise bist. Und diese Gruppe ist so besonders. Da ist ein Finne, ein Schotte, ein Spanier, ein Italiener und die ganzen Österreicher. Wir haben uns so zusammengeschweißt“, so der Coach. Ähnlich sah das auch sein US-Quarterback. „Als Franchise in der ELF im ersten Jahr, alle meinten, wir werden überbewertet. Aber wir haben uns als Team geformt und füreinander gespielt. Und jetzt der Sieg gleich im ersten Jahr, das bedeutet so viel und als Zugabe dann auch noch in Österreich“, meinte Jackson Erdmann.