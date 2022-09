Bei Verfolgungsjagd gegen Hausmauer geprallt

Ein 22-jähriger Autofahrer raste am Sonntagabend in Wals der Polizei davon: Mit weit überhöhter Geschwindigkeit bretterte der Lenker über die Autobahn in Richtung Hallein. In Puch verließ er die A10. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall: Der Lenker prallte gegen die Hausmauer eines Wohnhauses.