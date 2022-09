Das sind die nervigsten Krachmacher in Wien

Wir haben die „Krone“-Leser gefragt, wo und was die größten Lärmquellen der Stadt sind. In kürzester Zeit kamen viele Antworten zurück. Wir bringen heute eine Auswahl davon. Neben „Klassikern“ wie Flug- und LKW-Lärm gibt es noch viele weiter belastende Situationen und Begebenheiten. Laubsauger mit ohrenbetäubenden Motoren sind besonders jetzt im Herbst ein Thema. Der Anrainerin einer Straßenbahn-Haltestelle machen laute Bim-Durchsagen das Leben zur Lärmhölle. Und Wohnstraßen sind auch nicht immer so verkehrsberuhigt, wie sie sein sollten. Alles dazu und viele weitere spannende Themen - etwa wo Feldhamster ein großes Bauvorhaben stoppen könnten - lesen Sie heute in Ihrer Kronen Zeitung und auf krone.at/wien. Viel Vergnügen.