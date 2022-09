ARBÖ: „Auto vor Start der CO2-Steuer volltanken“

Preise schnellten in die Höhe

Die Preise für Treibstoff und Heizöl waren in den vergangenen Monaten massiv in die Höhe geschnellt. Am Donnerstag hatte deswegen die Spritpreiskommission der Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen. In einer zweistufige Prüfung wird zunächst festgestellt, ob eine preisliche Unverhältnismäßigkeit im Vergleich zu anderen Ländern besteht. Wenn das der Fall ist, wird geprüft, ob die Preiserhöhungen ungerechtfertigt waren.