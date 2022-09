Betrunkener (16) kracht mit Mamas Auto gegen Bäume

Die Burschen fuhren kurz nach 1 Uhr mit dem Auto der Mutter des Lenkers durch Kundl. Vermutlich, weil er zu schnell war, kam der 16-jährige Fahrer dann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in eine Baumgruppe. Daraufhin rief der Bursch einen Freund an. Dieser kam zur Unfallstelle, erkannte, dass der Beifahrer verletzt war, und verständigte die Einsatzkräfte.