Zinsberger hält Kasten vor über 47.000 Fans sauber

Arsenals Fußball-Frauenteam hat am Samstag gleich zweifach Geschichte geschrieben. ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, Laura Wienroither und Co. blieben dank eines 4:0-Erfolgs im Nord-London-Derby gegen Tottenham in der Women‘s Super League zum achten Mal in Folge ohne Gegentor, was zuvor noch keinem Team gelungen war. Die 47.367 Fans im Emirates Stadium sorgten zudem für einen neuen Zuschauerrekord im englischen Frauen-Oberhaus.