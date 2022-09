Diese Super-Oma holt mit 94 Jahren Doppel-Gold!

Traurige Hintergrundgeschichte

Dabei war die so lebensfrohe Steirerin erst durch ein tragisches Ereignis zur Leichtathletik gekommen. „Mein Sohn und Mann sind früh gestorben, 1984 und 1986 - mit 66 Jahren bin ich dann in London meinen ersten Marathon gerannt, habe danach insgesamt 13 weitere auf der ganzen Welt bestritten. Der Sport gibt mir sehr viel, ich fühle mich richtig gut“, erzählt Gutsche, die sich selbst als Spätzünderin sieht: „Erst mit 59 Jahren hab ich den Führerschein gemacht!“ Wie man so fit bleibt? „Ich trainiere jeden Tag, halte viel von chinesischer Medizin - und Fußgymnastik!“