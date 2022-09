Klischees als Hindernis für Adoption aus Tierheim

Was hält Menschen davon ab, Tiere aus dem Tierheim aufzunehmen? Das wollte der Betreiber der größten derartigen Einrichtung in Österreich, Tierschutz Austria aus Vösendorf im Bezirk Mödling, und der Lebensmittel- und Tiernahrungsproduzent Mars mit einer neuen Studie in Erfahrung bringen. Denn zwei Drittel aller Interessenten verlassen das Tierheim ohne neuen Begleiter. Auffallend: Bei Hunden ist dieser Wert noch höher.