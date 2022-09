Verschwörungs-Glaube: Blackout am 24. September?

Auch der ORF trug ein wenig zur Aufregung bei. Zu Wochenbeginn wurde ja der Thriller “Blackout" des Wiener Autors Marc Elsberg als Mini-Serie gestartet. Die apokalyptische Darstellung des Themas in dem TV-Format ließ etliche Zuseher zum Telefon greifen. Was in Kärnten die Kelag in ihrem Kunden-Center zu spüren bekam, wo man etliche besorgte Anrufer beruhigen musste.