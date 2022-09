Blackout: Was tun, wenn plötzlich der Strom fehlt

Pläne für den Notfall

Antworten auf diese Fragen lieferten nun Experten von Land, Zivilschutzverband, Bundesheer, EVN und Wirtschaftskammer im Rahmen des großen Blackout-Gipfels in St. Pölten. Ein Blackout kommt unerwartet und in Sekundenschnelle und führt zu massiven Einschränkungen. Daher wurde in Niederösterreich vorgesorgt: So wurden etwa die Feuerwehrhäuser mit Notstromgeneratoren ausgestattet und auch die Wasserver- und -entsorgung Blackout-sicher gemacht. „Denn sauberes Wasser und auch die Entsorgung des Abwassers sind Schlüsselelemente“, hält Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf fest. „Ein Blackout ist ein einsatzrealistisches Szenario“, wie Militärkommandant Martin Jawurek betont. Die WKNÖ bietet Präventionsmaßnahmen und mehr, Blackout-Beratungsförderungen seien in Planung.