Recyclingfirma PET to PET feiert Jubiläum

Positiver Ausblick

Die neu entstehende Fläche wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. „Die letzten 15 Jahre Jahre PET to PET erfüllen uns mit großem Stolz. Daher bedanken wir uns bei all unseren Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen haben, und blicken als Vorreiter in Sachen PET-Recycling positiv in die Zukunft“, so Geschäftsführer Thomas Billes.