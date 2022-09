Auf der südlichsten Alm der Steiermark wandern

So gelingt der Aufstieg zur Remschnigg-Alm

Wir starten im Zentrum von Arnfels (314 m) - bei der Brücke Pößnitzbach - und gehen in Richtung Kirche. Der Wanderweg (R2) führt rechts an der Kirche vorbei. Wir wandern durch das besiedelte Gebiet und durch den Wald leicht bergauf.