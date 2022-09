Ein Wohlfühltag für Bewohnerinnen der Frauenhäuser

In dem Moment, in dem Frauen und Kinder Zuflucht in einem Frauenhaus suchen, beginnt für sie oft ein neues Leben. Es ist eine Phase der Veränderung, in der vieles auf einen anderen Ausgangspunkt gestellt wird. Das bedeutet für die Betroffenen einen enormen Kraftakt, der ihnen vor allem seelisch einiges abverlangt. „In diese schwierige Zeit möchten wir einen Lichtblick bringen“, sagt der Direktor der Landesberufsschule Graz 2, Christian Vogelsberger, und spricht damit das Sozialprojekt „Barber Youngsters“ an.