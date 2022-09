Nach zehn Tagen lag ein Haufen Briefe vor der Tür

Ohne Rosi geht in Altenberg (Oberösterreich) offenbar nichts - zumindest, wenn es um die Zustellung von Briefen und Paketen geht. „Seit zehn Tagen haben wir schon keine Post mehr bekommen. Offenbar ist unsere Zustellerin, die Rosi, gerade auf Urlaub und die Vertretung funktioniert überhaupt nicht“, wandte sich eine verzweifelte Familie an die „Krone“. Jetzt kam endlich alles an.