Erster Sommer für ein junges Hüttenwirt-Pärchen

Der HTL-Absolvent und angehende Bergführer hat sich mit Freundin Ramona Schwarzl hier seinen Traum erfüllt: „Ich bin auf Hütten aufgewachsen. Meine Eltern bewirtschafteten jahrelang das Hubertushaus an der Hohen Wand in Niederösterreich und waren auf der Bramer Hütte im Osttiroler Defreggental. Zuletzt hat mein Vater Herbert Mayerhofer elf Saisonen lang die Elberfelder Hütte gehabt, bevor ich sie von ihm übernommen habe. Er ist aber weiterhin da und unterstützt uns in der Küche.“