Räuber nutzten Gitarre als Waffe

Das Opfer lud zum Biertrinken bei sich in die Wohnung ein. Dort zeigten die zwei Freunde ihre gewalttätige Seite: Der Erstangeklagte packte eine Gitarre, drosch mit dem Instrument auf das Opfer ein. Würge-Angriff und Faustschläge folgten samt der Aufforderung auf Englisch: „Give me all your money.“ Zudem drohte das Duo mit einem Springmesser. Und sie forderten sogar monatliche Zahlungen – Erpressung.