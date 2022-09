Die AK hilft durch den Finanzierungsdschungel

Infomesse an der JKU

Auch bei der Studieninformationsmesse von 21. bis 23. September 2022 an der Johannes-Kepler-Universität Linz wird der Stipendienrechner eingesetzt. Dort beantworten auch die Bildungsberater der AK Oberösterreich beim Vortag „Matura, was nun?“ um 12 Uhr in Hörsaal 3 alle Fragen der Studenten rund um die Studienförderung.