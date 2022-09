Toni Faber segnet wieder Tiere am Stephansplatz

Auch in diesem Jahr findet am Wiener Stephansplatz wieder eine Tiersegnung durch Dompfarrer Toni Faber statt, heuer am 4. Oktober um 17 Uhr. Anlässlich des Welttierschutztages können sich heuer wieder Hunde, Katzen, Meerschweinchen und auch „im Herzen mitgetragene Vierbeiner“ den Segen abholen.