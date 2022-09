Jetzt fix: „Dancing Stars“ geht in eine neue Runde

Ein neues „ZiB“-Studio, mehr österreichische Fiction und so manches neue Info- und Unterhaltungsformat bringt das ORF-Programmjahr 2023 außerdem. Das Motto laute „Für das Programm und nicht am Programm sparen“, kündigte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bei einem Pressegespräch am Dienstag an. Der Auftritt von ORF 2 solle stark in Richtung Info und Service weiterentwickelt werden, während ORF 1 den Anteil eigenproduzierter und österreichischer Sendungen steigern wolle.