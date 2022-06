„Dancing Stars“-Orchester vor dem Aus

In all den Jahren, selbst in der Pandemie (nur hier mit kurzen Ausnahmen), war das Orchester unter der Leitung von Herbert Pichler DIE Konstante im Zuge der ORF-Sendung „Dancing Stars“. Seit 2005 läuft der Dauerbrenner in ORF 1, so wie bei vielen anderen TV-Stationen, die sich dafür die Rechte von der britischen BBC sicherten.