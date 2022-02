Vadim Garbuzov: „Wäre gern ,Dancing Stars‘-Juror“

Auf die Plätze, fertig, tanzen: Am heutigen Freitag startet „Let’s Dance“ (20.15 Uhr, RTL) in eine neue, mittlerweile 15. Staffel. 14 Stars treffen in „Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ auf 14 Profitänzer und erfahren, wer mit wem in den nächsten Wochen trainieren, verzweifeln oder gar seine ganz persönliche Heldenreise antreten wird.