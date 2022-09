Unfälle: Schleudernder Laster und Sekundenschlaf

In der Nacht auf Dienstag, gegen 1.50 Uhr, lenkte ein Salzburger einen Lkw auf der Tauernautobahn Richtung Villach. Im Gemeindegebiet von Seeboden dürfte er in Sekundenschalf gefallen sein. Der Laster prallte gegen eine etwa 50 Zentimeter hohe Betonleitwand, kippte nach links und blieb auf der Überholspur auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Lenker konnte sich selbst befreien und war unverletzt. Bis gegen 3.20 Uhr waren Feuerwehren und weiter Einsatzkräfte mit Bergungsarbeiten beschäftigt. Die A10 war in der Zeit gesperrt.