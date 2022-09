Unglück: Frau schlief am Steuer ein, Mann tot

Tod im Krankenhaus

Bei dem Unfall zog sich der am Beifahrersitz mitfahrende 64-jährige Gatte der Frau schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er seinen Verletzungen erlag. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Kramsach, die Rettung und die Polizei. Für die Feuerwehr Kramsach war es der vierte schwere Unfall in kurzer Zeit. Die anderen waren jedoch glimpflich ausgegangen.