Raab: „Schlepper noch nie so brutal wie derzeit“

Dies wäre auch der Grund, weshalb es derzeit nur sehr wenige positive Bescheide gäbe - und damit auch keinen Anspruch auf finanzielle Ausstattung: Nur 17.000 Asylberechtigte sind derzeit in Grundversorgung, der Rest wurde abgewiesen. Nun gehe es „um rasche Außerlandesbringung“, so Raab, wobei man mit einigen Ländern derzeit bereits recht gut zusammenarbeiten würde, was Rücknahmeverpflichtungen betrifft. Unabhängig von den „normalen“ Asylverfahren sind derzeit rund 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Land - Kriegsvertriebene, vorwiegend Frauen. Ein Drittel von ihnen ist unter 18 Jahre alt und werde derzeit in das heimische Schulsystem integriert.