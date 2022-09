Teuerung treibt unsere Sportvereine ins Abseits!

Finanzhilfe nach Corona-Vorbild

Jetzt kämen Energiekostenexplosionen von 500 Prozent auf die Ehrenamtlichen zu – für Betreiber von beheizten Hallen, Schwimm- oder Tennisvereinen sowie Außenanlagen mit Flutlicht sei das nicht zu stemmen, so Danninger: „Der Sport sorgt in Österreich jährlich für acht Milliarden Euro an Steuereinnahmen und rund 357.000 Arbeitsplätze.“ Das müsse dem Bund etwas wert sein, so der Appell aus St. Pölen: Danninger fordert daher „rasche und substanzielle“ Finanzhilfen nach dem Corona-Vorbild.