Supermärkte sichern jetzt schon Fleisch und Butter

Diebstahlsicherungen auf Cognac, Champagner & Co. sind zwar nichts Neues, doch nun reagieren Handelsketten offenbar in der aus dem Ruder laufenden Inflation etwas nervöser. Der Diskonter Lidl machte in einigen deutschen Bundesländern den Anfang und verpasste unter anderem der Butter „Kerrygold“ einen Anti-Diebstahl-Aufkleber. Ebenso dran sind Steaks, Faschiertes oder Produkte aus Luxus-Linien. „Gesicherter Artikel“, ist darauf zu lesen, darunter der Hinweis „Etikett vor dem Erhitzen entfernen“. Der Aufschrei der Kunden ließ nicht lange auf sich warten.