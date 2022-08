Hier im Video: Das war der ACSL Summer Bowl 2022

Super Bowl der Unis

„Der ACSL Summer Bowl ist der Super Bowl der Unis und einzigartig in Österreich. Hier zelebrieren wir unsere Unis in einem farbenfrohen Fest für alle Studierenden. Ein letztes Mal wird für die eigene Uni alles gegeben und alles gezeigt. Ein letztes Mal Gas geben, dann geht es ab in den Sommer“, erklärte ACSL-Geschäftsführer und Gründer Lawrence Gimeno im Gespräch mit krone.at das Konzept hinter der Veranstaltung. „Wir bieten ein Super-Bowl-Feeling, bei dem dank unserer Partner wie der ÖH Bundesvertretung wirklich jeder und jede für ein paar Euro dabei sein kann. Dabei liefern wir Amateursportlern und Amateursportlerinnen eine Bühne, wie es sie in Österreich sonst nirgendswo gibt. Die herzerwärmenden Rückmeldungen der Community und der Sportler bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das, was wir tun, ankommt“ Gimenos Ziel: in wenigen Jahren das Ernst-Happel-Stadion füllen.