Faszination ACSL: College-Sport-Urknall in Linz

Die Donnerstagstradition wird auch an offiziellen Spieltagen weitergeführt. Am 24. November ist es dann auch so weit, die neue Saison wird eingeläutet. Hier wird pro Spieltag ein Wiener Basketballteam zum Linzer Campus pilgern, um sich mit den neu gegründeten Teams der JKU zu duellieren. Die folgende Aftershowparty soll laut den Veranstaltern das Event des Jahres werden und nochmal alles Dagewesene in den Schatten stellen. Man erwartet sich jedenfalls eine hitzige Stimmung während den Spielen, die Mehrzweckhalle in der Kepler Hall gleicht dabei einem „Kolosseum“. Drei bis vier Spieltage sollen nach diesem Vorbild in Linz abgehalten werden - Fanreisen aus Wien inklusive.