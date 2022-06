„Solche Zuschauermassen wirst du nie wieder haben“

Wie laufen die Try-Outs bei den Robots in der Regel ab? Was passiert im Zeitraum zwischen erstem Training und der Bekanntgabe der Spielposition?

Chris Oberpertinger (Head Coach): Unsere Try-Outs werden über Social Media und auf der Uni ausgeschrieben. Zum ersten Training erscheinen dann bis zu 50 Spieler, denen wir den Sport vorstellen. Dabei achten wir bereits auf Körperbau sowie Athletik und schreiben bereits mit, welchen Studenten wir auf welche Position setzen könnten. In weiterer Folge starten wir mit einer achtwöchigen Rookie-School, bei der den Spielern Step by Step Bewegungen und Tackling beigebracht werden, ehe es in die Ausrüstung geht und sie zum Team dazustoßen können. Das ist natürlich schwierig - Leute, die seit Jahren dabei sind, gehen den Sport natürlich ganz anders an. Die Hälfte springt in der Regel ab.