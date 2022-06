ACSL wird „Happel-Stadion konstant füllen können“

Krone: Du bist 2012 im Rahmen eines Auslandssemesters in Kentucky in Kontakt mit College Sport gekommen. Wie kam es zur Idee, den Hype nach Österreich zu holen?

Gimeno: Ich bin nach Kentucky gegangen, da dort eine der weltbesten Basketball-Universitäten der Welt ist, die pro Jahr drei bis vier Draft-Picks für die NBA abwirft. Als ich dann auf andere Austauschstudierende traf, die zu meiner Überraschung gar nicht wegen des Sports an der Uni waren, habe ich ihnen Karten gekauft und sie davon überzeugen können, mit mir gemeinsam das erste Saisonspiel anzusehen. Alle Studierenden - auch wenn sie keine Ahnung von Basketball hatten - waren Monate später beim Finale von oben bis unten in blau-weiß gekleidet und meinten, sie wären „Kentucky Wildcats for Life“. In der Stadt leben normalerweise 220.000 Leute, am Finalabend waren zwei Millionen in der Stadt, wobei das Spiel eigentlich in New Orleans stattfand. Wenn Leute nach Kentucky gehen, wo es nichts gibt außer College Sport und nach sechs Monaten sagen, sie sind „Kentucky Wildcats for Life“, dann bin ich der Meinung, uns entgeht so viel in unserer Studienzeit. Ich habe in sechs Monaten in den USA mehr erlebt als in vier Jahren an meiner Universität in Wien. Ich habe realisiert, dass es gar nicht um den Sport oder die Popularität von Basketball geht. Es geht um das Gefühl, dazuzugehören, Leute zusammenzubringen und die Studienerfahrung zum Erlebnis zu machen. In Österreich geht man eher auf die Uni, um Prüfungen zu absolvieren, während Freunde und Privates nur außerhalb des Studiums Platz finden.