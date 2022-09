Tirols Transporteure fordern „Gewerbediesel“

„Egal ob die Generalverdächtigungen der gesamten Branche, die stetigen Steigerungen beim Dieselpreis oder die Einschränkungen am Brenner-Korridor, alles erschwert unsere tägliche Arbeit!“, so Schmid weiter: „Das alles lassen wir uns nicht mehr gefallen!“, deshalb diese Resolution als Forderung an die neue Landesregierung in Tirol. „Am 25 September 2022 werden die Karten in Tirol neu gemischt, das ist unser Positionspapier für den Tag nach der Wahl, an wen auch immer in diesem Land!“, so KR Ulf Schmid. Die Kernpunkte: