London erlebt größten Polizeieinsatz aller Zeiten

Der Sarg mit Queen Elizabeth wird um 11.44 Uhr MESZ in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette von der Westminster Hall des Parlaments in die nahe Westminster Abbey gebracht. Um 12 Uhr beginnt dort die Trauerfeier, bevor die Königin am Nachmittag vom Wellington Arch nach Windsor gefahren wird, wo am Abend die Beisetzung stattfinden wird.