Notarzt war bei Unfall der Schutzengel für Familie

Der 26-jährige Innviertler war am Samstag kurz vor halb fünf Uhr am Abend gemeinsam mit seiner 22-jährigen Lebensgefährtin und dem elf Monate alten Sohn auf der Lamprechtshausener Bundesstraße in Handenberg Richtung Eggelsberg unterwegs. Im Ortsteil Sandtal fielen dem jungen Papa hinterm Steuer kurz die Augen zu - und der Wagen fuhr in einer leichten Rechtskurve geradeaus weiter und kam links von der Fahrbahn ab.