Chemie-Fall: Anrainerwut nach vergifteten Fischen

„Wir sind der Meinung, dass Anrainer und eventuell Betroffene entsprechend informiert und aufgeklärt werden müssen“, sagt Meik Müller. Der Obmann des Anrainerschutz-Verbandes Salzburg Airport (ASA) ist verärgert. Wie berichtet, wurden in Bachforellen und Co. aus dem Fischerwirtsbach und einem Teich in Salzburg-Liefering erhöhte Werte der Industriechemikalie PFAS (per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen) nachgewiesen.