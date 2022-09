Russisches Foltergefängnis in Balaklija entdeckt

Pensionen wieder ausgezahlt

In den zurückeroberten Gebieten versucht die Ukraine nach Worten von Präsident Selenskyj, das Leben rasch wieder zu normalisieren. „Es ist sehr wichtig, dass mit unseren Truppen, mit unserer Flagge auch das normale Leben in die nicht mehr besetzten Gebiete zurückkehrt“, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner Videoansprache. Als Beispiel sagte er, dass in der befreiten Stadt Balaklija im Gebiet Charkiw erstmals wieder Pensionen ausgezahlt worden seien - und zwar für fünf Monate. „In der Zeit der Besetzung konnten wir keine Zahlungen leisten.“