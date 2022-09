Unbekannter schlug Burschen mit Faust ins Gesicht

Die beiden Männer pöbelten am Südtiroler Platz vor dem Bahnhof in Innsbruck am Samstag gegen 2.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an. Einer der beiden bedrohte die Teenager dabei auch damit, dass er einen Schlagring habe. Sein Begleiter schlug kurz darauf zwei Mitgliedern der Gruppe ins Gesicht und verletzte die beiden 18-Jährigen damit. Einer der Einheimischen musste daraufhin von der Rettung in die Klinik gebracht werden, der andere begab sich selbst zum Arzt.