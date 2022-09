Prozess in Graz: Mit 2,5 Promille Radlerin getötet

Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte eine Autofahrerin (40) Ende Mai in Leibnitz eine Radfahrerin niedergefahren - die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Am Freitag stand die Alkolenkerin in Graz wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Erinnern kann sie sich nur noch an den Aufprall.