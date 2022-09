Kurioser Fall bringt den Taser auf den Prüfstand

Es war eine Gerichtsgeschichte in Wien, die für Staunen sorgte. Ein wirklich böser Stalker brach in die Wohnung der Angebeteten ein, die Mutter alarmierte die Polizei, diese holte die WEGA als Unterstützung. Denn der Mann war mit Samuraischwert und Totschläger bewaffnet. „Es war alles so eng“, schilderte der WEGA-Mann vor Gericht - man entschloss sich zum Einsatz des Tasers, der den Mann durch Stromstöße eigentlich kampfunfähig machen sollte.