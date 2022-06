Linzer wollte sich von Polizei erschießen lassen

Sterben wollte ein Linzer durch die Hand eines Exekutiv-Beamten: „Suicide by Cop“, also „Selbstmord durch Polizisten“. Der 49-Jährige plante, Beamte zur Schussabgabe zu zwingen. Zuerst bedrohte er mit einer abgebrochenen Glasflasche und einem Messer Passanten und fuchtelte damit auch vor Polizisten herum, die zum Tatort in die Wiener Straße beordert worden waren. Immer wieder ging er auf sie los, in der rechten Hand die Klinge, in der linken die Scherben.