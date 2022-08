32-Jähriger bedrohte WEGA mit Samurai-Schwert

In Wien-Währing musste am Mittwoch die Polizei gerufen werden, nachdem - wie berichtet - ein 32-Jähriger in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingebrochen war. Am Donnerstag gab die Exekutive nähere Details zum Einsatz bekannt: Als die Polizisten den Verdächtigen festnehmen wollten, trafen sie auf Widerstand - in Form eines Samurai-Schwertes! Der mutmaßliche Täter konnte trotz Drohung festgenommen werden.